Vali Kral Tahtında

Kaynak: İHA

"4. Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı"nın açılışına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, padişah cübbesi giyip kavuk takarak kral tahtına oturdu.TÜYAP, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun 4. Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı'nın açılışı TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Açılışta fuarı gezen Samsun Valisi Osman Kaymak, padişah cübbesi giyip, kavuk takarak kral tahtına oturdu. Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Taş Üretim Tesisi tarafından yapılan doğal taş ürünlerini de yakından inceledi.Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Bu yola çıkarken ortaya bir inanç ve hedef koyduk. İnancımız ve hedefimiz, Samsun'da hatırı sayılır bir seviyeye gelmiş mobilya endüstrisini Türkiye çapında marka haline getirerek, uluslararası arenada tanınan bir noktaya taşımaktı. Bugün itibariyle Samsun Mobilya Fuarımız, her sene aynı dolulukla devam eden bir fuar haline geldi. Önümüzdeki sene itibariyle hedefimiz, yabancı ziyaretçi sayısını arttırarak, mobilya ihracatına katkı sağlamaktır" dedi.Vali Kaymak: "Hedefimiz, daha çok üreten ve ihraç eden bir il olmak"Samsun'un daha çok üreten ve ihraç eden bir il olması için çalıştıklarını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun fuarlar kenti. Fuarlar, sektörün tanınması, ticaretin gelişmesi ve kültür sanat faaliyetleri için çok etkin bir yöntem. Samsun'da neredeyse her 2-3 ayda bir yeni fuar açılıyor. Mobilya sektörü Samsun'da eskiden daha iyiymiş. Daha sonra oluşan gelişmelerle, Samsun mobilya sektöründe de öncü özelliğini yitirdi. Bunu İnegöl ve diğer yerlere kaptırdı. Bu fuar sayesinde Samsun tekrar öncü olma özelliğini tekrar kazanacaktır diye umuyorum. Fuarlar devam ettikçe, sektör daha da gelişecektir. Fuar, Samsun'un ticarette, ihracatta, sanayide ve istihdamda iyiye gitmesi için paydaşımız. Hedefimiz, Samsun'un daha çok üreten ve daha çok ihracat yapan bir il konumuna gelmesidir. Fuarlar, ayrıca ilimize gelen ziyaretçiler nedeniyle şehrimizin ve sektörün tanınması için de büyük önem arz ediyorlar" diye konuştu.Fuarların sektör tanıtımında öncü olduğunu dile getiren Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan ise, "Biz peygamber mesleği yapıyoruz. Bu sektörün temsilcileri olarak da insana hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir mesleğin mensuplarıyız. Bu fuarlar, bizlerin yaptığı ürünlerin ulusal ve uluslararası arenalarda tanıtılması için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye'de mobilya fuarı dendiği zaman kendini kabul ettirmiş Samsun Mobilya Fuarı'nın, önceki 3 fuardan daha iyi olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Süleyman Hızır: "Mobilya sektörü tüm Türkiye için önemli"Mobilya sektörünün sadece Samsun için değil, tüm Türkiye için önemli olduğunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "Mobilya sektörü, kattığı değer bağlamında sadece kentimizin önde gelen sektörlerinden değildir. Sektör, tüm Türkiye ekonomisi adına büyük önem arz etmektedir. Ekonomimizin bel kemiğini özel sektör teşkil etmektedir. Bu bağlamda sektörlerin genel olarak kaygısını incelediğimizde cari fazla veren nadir sektörlerden birinin mobilya sektörü olduğu görüyoruz. Yani üretim rakamlarına bakıldığında ekonominin güçlü yanlarından birini teşkil etmiştir. Kaliteli mallarımızı dünyanın 4 bir yanına ihraç etmemiz de ayrı bir başarıdır. Samsun TSO olarak, kent ekonomisinin önemli sektörlerinden birisi olan mobilya sektörünün geliştirilmesi için sorumluluk alan kurumlardan bir tanesiyiz" ifadelerini kullandı.Turan Çakır: "Bütün Karadeniz'in bu fuara gelmesi lazım"Sadece Samsun'da yaşayan insanların değil, Karadeniz'de bulunan herkesin Mobilya Fuarı'na gelmesi gerektiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır ise, "Mobilya sektörü Samsun'da alt yapısı güçlü olan sektörlerden birisidir. Maalesef istediğimiz seviyede de değil. İnşallah bu fuar organizasyonları, bu sektörü istediğimiz noktaya taşımaya vesile olacaktır. Fiziki anlamda bu fuarın oluşmasında emeğimiz geçti. Bu alanların fiziki altyapısının oluşturulması önemli ama en önemli olan konu buraların işletilmesidir. 4 yıldır bütün yapılan fuar etkinlikleri en üst seviyede ilgi gördü. Bu fuara vatandaşlarımızın yoğun bir katılım yapmasını bekliyoruz. Sadece Samsun değil, bütün Karadeniz Bölgesi'ndeki insanların buraya gelip, stantları gezmesi lazım. Biz ve diğer kurumlar, bu fuar organizasyonlarının şehrin her yerinde hissedilmesi için yoğun uğraşlar veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.Vali Kaymak tahta oturduProtokol konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyeleri, fuar alanını gezerek stantlarda incelemelerde bulundu. Vali Osman Kaymak, padişah cübbesi ve kavuk kuşanarak, kral tahtına oturdu. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Taş Üretim Tesisi tarafından yapılan kent mobilyalarını da kullanan Vali Kaymak, ziyaretlerin ardından fuardan ayrıldı.4. Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 12 – 17 Mart arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. - SAMSUN