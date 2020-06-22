Vali Mahmut Demirtaş, Adana'ya törenle veda etti

Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş, Adana'ya törenle veda etti.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana'ya törenle veda etti
22.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:45
Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş, Adana'ya törenle veda etti.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Adana'dan Mardin Valiliğine atanan Vali Demirtaş, Adana'ya veda etmek bugün için eşi Beyhan Demirtaş ve çocuklarıyla birlikte 4 yıldır görev yaptığı valilik binasına geldi.

Kurum bahçesindeki vedalaşma törenine, valilik personeli, belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahmut Demirtaş, kendilerini uğurlamak için gelen herkesle tek tek konuşup helallik istedi. İl Müftüsü Hasan Çınar, Vali Demirtaş ve kente yaptığı hizmetler için teşekkürlerini iletip, dua etti.

Daha sonra valilik personeli, çiçek verip gül dökerek Demirtaş ve ailesini Adana'dan uğurladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Demirtaş, Mardin, Adana, Politika, Haber

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