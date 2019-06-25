25.06.2019 17:04
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Vali makamında vatandaşları dinledi

Vali makamında vatandaşları dinledi

Makam odasının kapılarını sürekli açık tutan ve kendisine ulaşmak isteyen vatandaşları kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün yine onlarca vatandaşı makamında ağırladı.

Makam odasının kapılarını sürekli açık tutan ve kendisine ulaşmak isteyen vatandaşları kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin , bugün yine onlarca vatandaşı makamında ağırladı.

Valilik Halk Günü kapsamında gün boyu vatandaşları kabul eden Vali Erin, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek ilgili kurumları doğrudan arayarak sorunlara çare oldu.

İçişleri Bakanlığı 'nın açık kapı politikası doğrultusunda makam odası kapılarını açık tuttuğu gibi, vatandaşların devlete doğrudan ulaşmasına imkan sağlayan Açık Kapı Birimini de Hükümet Konağı girişinde hizmete sunan Vali Erin, sorunlara karşı duyarlılığı ile takdir topluyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Yaşam

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