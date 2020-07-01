Vali Makas, Vasgirt Deresi Proje Alanı ve P1 ile P2 pompaj tesislerinde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vasgirt Deresi Proje Alanı ve İl Özel İdaresine devredilen sulama alanlarındaki P1 ile P2 pompaj tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Makas, Vasgirt Deresi Proje Alanı ve P1 ile P2 pompaj tesislerinde incelemelerde bulundu
01.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:00
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vasgirt Deresi Proje Alanı ve İl Özel İdaresine devredilen sulama alanlarındaki P1 ile P2 pompaj tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Makas, üzerinde spor tesisleri, kafeterya, bisiklet yolu, seyir terası ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı Vasgirt Deresi peyzaj uygulamasına ait proje alanında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan inceleme sonrası Erzincan Valisi Mehmet Makas, vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği bir potansiyele sahip olacak olan sosyal yaşam alanındaki çalışmaların titizlikle sürdürülerek en kısa sürede tamamlanması için ilgililere talimatta bulundu.

Vali Makas daha sonra, çiftçilerin sulama sorununun çözüme kavuşması maksadıyla Erzincan Sulama Birliğinden, İl Özel İdaresine devredilen sulama alanlarındaki P1 ile P2 pompaj tesislerini gezerek, incelemede bulundu.

Yapılan incelemede İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve DSİ 82'inci Şube Müdürü Hakan Bekar'dan tesislerin durumu hakkında bilgi alan Makas, tesislerdeki işletme, bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması noktasında talimat verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Güncel, Haber
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