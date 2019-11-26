Haberler » Güncel » Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu - Haber

Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ekecik Hava Radar Kıta Komutanlığına ziyarette bulundu.

26.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:17Vali Mantı, Ekecik Hava Radarda incelemede bulundu
Valisi Ali Mantı, Ekecik Hava Radar Kıta Komutanlığına ziyarette bulundu.

Vali Ali Mantı, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Komutanı Fuat Anık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve Gençlik Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Alkan ile incelemelerde Ekecik Hava Radarda incelemelerde bulundu. Vali Mantı, Ekecik Hava Radar Komutanı Yüzbaşı İbrahim Yeniay'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ali Mantı görev yapan askerler ve astsubaylarla bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AKSARAY

Murat Kolcu, Ali Mantı, Jandarma, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Adana'da kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
17:07 'Karlov' dosyasında dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava (2)- Yeniden
17:06 Ankara'da test uçuşları devam etti
17:06 Özel çocuklar engellerini "Yüz Yüze Projesi" ile aştı
17:05 Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı- Yeniden
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
08:46 "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
26.11.2019 17:08:21