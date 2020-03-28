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Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi

Korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Ardahan Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında...

28.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:47
Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi
Korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Ardahan Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Belediye Başkanı, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Defterdarı, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl AFAD Müdürü, SYDV Müdürü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ve Eczacılar Odası Temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıda, korona virüs salgının yayılmasını önleme amacıyla alınana tedbirler ve alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, korona virüs salgınının yayılmaması için Ardahan'da her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Bu virüsün yayılmasını önlemede temel önlemin ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanmasıdır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir. Otobüs seferleri konusunda biz ilimiz ölçeğinde tedbirlerimizi arttırmaya başladık. Kentimizin giriş çıkışlarında ilave iki tane daha kontrol noktası oluşturarak denetimleri sıklaştırdık. İlimize gelmek isteyen şüpheli vakaları karantinaya alarak izolasyonu sağlayacağız. Yine ilimizdeki il dışı ve il içi tüm yolcu taşımacılığını terminalden hizmet verecek şekilde düzenliyoruz. Otogarlarda ki personelin sağlık kontrolleri sıklıkla yapılacak. Yine Valiliğimiz koordinasyonunda Seyahat İzin Kurulu oluşturarak yolcu transferlerini kontrol altına alacağız, zorunlu haller dışında yolcu akışını durduracağız. Bu tedbirleri alırken, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan marketler, kasaplar ve fırınların faaliyetlerini sürdürmesi için bu sektörlerde il dışı ve il içi ulaşım sevkiyatı kontrollü bir şekilde sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın ilaç tedariği konusunda da eczacılarımız bilgilendirilecek ve ilaç ihtiyaçları sorunsuz karşılanacaktır. Kolluk birimlerimiz ve belediye tarafından sosyal izolasyonun sağlanması için dışarıda işi olmayan vatandaşlarımız eve gitmeleri konusunda uyarılacaktır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızla ilgili olarak da Valiliğimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubumuz bugüne dek sorunsuz bir şekilde verdiği hizmeti aynı kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Vali Mustafa Masatlı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2019 yılında gönderilen 2019/5 sayılı Küresel Grip Salgını (Pandemi) genelgesini de katılımcılarla paylaştı.

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Sağlık Grup Başkanı Ulaş Şentürk, Küresel Grip Salgını (Pandemi) hakkında sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca, Kurum ve Kuruluşların görevleri ifade edildi ve alınacak kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - ARDAHAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ardahan, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Vali Masatlı başkanlığında korona virüs gündemiyle İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi - Haberler

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