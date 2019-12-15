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Vali Masatlı Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesini ziyaret etti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki heyetle birlikte Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine resmi ziyaret gerçekleştirdi.

15.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:39Vali Masatlı Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesini ziyaret etti
Valisi Mustafa Masatlı, beraberindeki heyetle birlikte 'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile birlikte Samtskhe-Javakheti bölgesinde ki Ahıska şehrine giden Vali Mustafa Masatlıyı, bölge Valisi Besik Amiranashvili ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ziyaret kapsamında Vali Mustafa Masatlı ile Mevkidaşı Amiranashvili ve heyetlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Tercüman eşliğinde yapılan toplantıda, Ardahan ve Ahıska merkezli Samtskhe-Cavakheti bölgesinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alındı, bölgenin, sınır kapısı geçişleri, sınır güvenliği ve ticaret başta olmak üzere, turizm ve kültürel potansiyellerin değerlendirilmesi ve tanıtımı noktasında görüşmelerde bulunuldu.

Komşu Türk ve Gürcü Halkları arasında ki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde nelerin yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmelerde ayrıca, her iki bölgenin farklı yönlerden işbirliği perspektifleri de masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından Vali Masatlı ve beraberindeki heyete, Ahıska Kalesi ve kale içerisindeki Ahmediye Cami ile medresenin yanı sıra, Aspinza bölgesindeki müzesi gezdirildi. - ARDAHAN

Ünsal Hayal, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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