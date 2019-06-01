Vali Masatlı güvenli bayram seyahati için trafik uygulamasına katıldı

Ardahan
Valisi Mustafa Masatlı, kentte emniyet ve jandarmanın trafik uygulamasına bizzat katılarak denetim yaptı.
Masatlı, Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasıyla kara yollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak için ilin giriş ve çıkış noktalarındaki polis ve jandarma uygulama noktalarında ekiplerle trafik uygulamasına katıldı.
Vali Masatlı, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarına bakarak sürücülerin trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve hız sınırı ihlali yapmamalarını istedi.
Sürücülerin Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Masatlı, bayram seyahatine çıkan sürücülere, ailelerine götürmeleri için selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.
Masatlı, bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği
olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için görevde olacağını söyledi.
Masatlı, uygulamada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca bu yılın özellikle trafik yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.
"Öncelik hayatın, öncelik yayanın"
Vali Masatlı şunları kaydetti:
"Yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle tüm ülke genelinde 9 günlük bir bayram tatili olacak. İçişleri Bakanlığı'mızın talimatlarıyla bu süre zarfında trafik akışının güvenli şekilde yapılması amacıyla tüm emniyet ve jandarma birimlerimizce yolda kontrol faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganlarıyla bayramımızın her bakımdan huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için ilimizde her türlü tedbiri almış durumdayız."
Masatlı'nın çocuklara çikolata ikram ettiği uygulamada drone ile de çekimler yapıldı.
Kaynak: AA
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