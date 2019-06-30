30.06.2019 11:31
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Vali Masatlı pazar esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi

Vali Masatlı pazar esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarı esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kapalı Halk Pazarı esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Kapalı Halk Pazarı esnafını ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Esnaflarla bir süre sohbet eden Masatlı, esnafın, bir toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli katkıları olduğunu söyledi.

Vali Masatlı, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek, bir süre sohbette bulundu. Devletin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade eden Vali Masatlı, esnaflara hayırlı işler dileyerek, bol kazançlar temennisinde bulundu. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Ardahan , Güncel

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