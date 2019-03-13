Vali Memiş: 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

Kaynak: İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; "Tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi bir hastalığa yakalandıklarında da, tedavilerinin yapılmasında, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının vazgeçilmez bir yeri olduğu hepimizin malumudur.Ülkemizde, insanların sağlığına kavuşmaları için, "Hipokrat Yemini" ederek, tüm zorluklara rağmen, mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, kutsal bir mesleğin mensubu olan hekimlerimizin yetiştirildiği Tıp Okulları ilk defa, 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur."Tıp hane-i Amire ve Cerrah hane-i Amire" adı verilen, bu ilim ve irfan yuvası, günümüzdeki Tıp Fakültelerinin temelini oluşturmuştur.Tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet veren tabiplerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, Ülkemizde "14 Mart 1919" tarihinden beri "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.İlimiz sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş ve aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgemizin en büyük hastaneleri ile sağlık kuruluşlarını barındırmaktadır.Bu kuruluşlarımızda, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimleri ile yöremiz insanına, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır.Şu noktayı da iftiharla belirtmek isterim ki, Erzurum İlimiz bölgesel olarak, yapılan bu çalışmalardan dolayı bir çekim alanı oluşturmaktadır.Bu anlamlı gün vesilesiyle, Erzurumlu vatandaşlarımıza öncelikle sağlık ve afiyetler diler, başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ERZURUM