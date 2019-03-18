Vali Memiş, 15 Temmuz Gazisini Dinledi

Kaynak: İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Gazisi Zekeriya Çılgı'yı iş yerinde ziyaret etti. 15 Temmuz'un bir halk destanı olduğunu dile getiren Vali Memiş, tarihimizde böyle bir alçaklığın görülmediğini söyledi.Merkez Yakutiye İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde bulunan iş yerine giden Vali Memiş, Gazi Zekeriya Çılgı'dan 15 Temmuz'da yaşadıklarını dinledi. Ankara'ya yeğeninin düğünü için gittiğini belirten Gazi Çılgı, "İlk zamanlarda bunun bir darbe olduğunu anlayamadık. Televizyonda gördükten sonra anladık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. O gece büyük bir badire atlattık. Rabbim bize şehitlik nasip etmedi. O şerbetten bir yudumla, gazilik nasip oldu" dedi.Tanklar gelecek, Allah rızası için bizimle kalın15 Temmuz'u darbeden çok işgal olarak gördüklerini ifade eden Çılgı, "Ne yapacağımızı nasıl koordine olacağımızı bilmiyorduk. Bir ses getirebilmek amacıyla Kızılay'a gittim. Orada polisler bizi durdurarak, 'Bura tehdit altında, tanklar gelecekmiş. Yolu açamayız. Kalacaksanız Allah rızası için bizimle kalın' dedi. O ara tanklar geliyor diye sesler duyuldu. 5-6 tankın arka arkaya geldiğini görünce, sizler bizim kardeşimiz yeğenimizsiniz demek amacıyla onlara doğru yürüdüm. Onlar ise ateş açarak, beni kasığımdan vurdular. O esnada yanımda bulunan yeğenlerim beni hastaneye götürdü" şeklinde konuştu.15 Temmuz bir halk destanıdırVali Memiş de Gazi Çılgı'ya tekrar geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaşanan olayın Türk Milleti'nin ne kadar yüce olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirtti.15 Temmuz'un bir halk destanı olduğunu dile getiren Vali Memiş, Türk Milleti tarihinde böyle bir alçaklığın görülmediğini söyledi. "Devlet olarak her türlü darbeye gerekçesi ne olursa olsun karşı durmak bizim görevimiz" diyen Vali Memiş şöyle konuştu:"Valisi, emniyeti, jandarması hepsinin görevi bu tür olayların karşısında durmaktır. Fakat vatandaşın böyle bir görevi olmadığı halde o gün canını hiçe sayarak hainlerin emellerini bozması olağanüstü bir şey. Aslında Erzurum olarak bakarsak olaya bunun biraz da dadaşlık ruhuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. O gün top yekün demokrasinin, anayasanın ve sayın cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu tüm dünyaya haykırdık." - ERZURUM