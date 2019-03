Vali Memiş Başkanlığında Seçim Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kaynak: İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.Vali Okay Memiş, Hınıs ve Tekman İlçelerini ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak olan 'Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi' öncesi güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte ilçeleri ziyaret eden Vali Memiş'in ilk durağı Hınıs İlçesi oldu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe esnafını gezen Vali Memiş, ardından Tekman İlçesine geçti. 31 Mart'ta yapılacak olan 'Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi' öncesi bir toplantı yapan Vali Memiş, toplantı sonrası kısa bir açıklamada bulundu.İlçelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Vali Memiş, "İdari yönden alınması gereken bütün tedbirler, bizzat Kaymakam arkadaşlarımızın sorumluluğunda; ilçe jandarma komutanlarımız, ilçe emniyet amirlerimiz tarafından alındı. Kolluk kuvvetleri açısından ve idari açıdan seçimle alakalı tüm tedbirleri aldığımızı memnuniyetle belirmek isterim." diye konuştu.Erzurum'un Türkiye'nin coğrafi alan olarak 4. büyük ili olduğunu belirten Vali Memiş, bu nedenle alınacak tedbirlerin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.Vali Okay Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:"Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Malumlarınız olduğu üzere, ülkemizde seçimler anayasamıza göre yargı denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Yaklaşık bin 200 köyümüz, 20 ilçemiz ve neredeyse 2 bine yakın yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürdüğümüz gibi aynı şekilde bu vatandaşlarımızın seçimlerdeki iradelerinin sandığa yansıması için gerekli her türlü tedbiri aldığımızı ifade etmek isterim. Sorunsuz bir seçim geçireceğimize yürekten inanıyorum."Vali Memiş, vatandaşların 21 Mart Nevruz Günü'nü tebrik ederek sözlerini tamamladı. - ERZURUM