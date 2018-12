Vali Memiş: "Biz İki Devlet Tek Milletiz"

Kaynak: İHA

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından ajansın 2018 yılı çalışma programı kapsamında kış ve spor turizminin geliştirilmesi ile bölgenin sağlık turizmi gelirinin artırılmasına yönelik Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirildi.Ziyaretlerin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, KUDAKA tarafından düzenlenen 'Kuzeydoğu Anadolu Türkiye'nin Zirvesi' programına katıldı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Famil Seyidov ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov'unda iştirak ettiği toplantı da Vali Okay Memiş; Erzurum ve bölgenin potansiyelinden söz etti.Nahçıvan gezisinin sonunda büyük devlet adamı Haydar Aliyev Müzesini gezen Vali Okay Memiş, "Türkiye Azerbaycan dostluğu bölgesel istikrar için çok önemlidir. Azerbaycan ile ilişkilerimiz tek millet, iki devlettir" dedi."Türkiye Azerbaycan dostluğu bölgesel istikrar için çok önemlidir. Azerbaycan ile ilişkilerimiz tek millet, iki devlettir" diyen Vali Memiş, can Azerbaycan ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet birlikte yaşayacağını söyledi.Erzurum Valisi Okay Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün burada Nahçıvan için neler yapabiliriz, Nahçıvan'a ne gibi değerler katabiliriz, Nahçıvan bizlere neler katabilir, bu konuları ele aldık. Erzurum bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olması dışında son yıllarda yapılan yatırımlarla adeta bir sağlık ve turizm şehri olmuştur. Hava limanın şehre ve kayak pistlerine mesafesi 15 dakikadır. Bu yıl hedefimiz 1 milyon turisti şehrimizde ağırlamaktır. Erzurum ayrıca tarım ve hayvancılık şehridir. Büyükbaş hayvan sayımız 780 bin, küçükbaş hayvan sayımız ise 714 bin ile Türkiye'de ikinci sıradayız. Tarihi İpekyolu güzergahında bulunun ilimiz; 81 kente yaygın ve kesintisiz ulaşımı, limana olan kısa mesafesiyle Türkiye'nin en güvenli kentidir. Kardeş ülke Azerbaycan ve Nahçıvan ile her konuda güçlerimizi birleştirip, sağlam bir ekonomik bağ kurmalıyız."Konuşmaların ardından ticaret sergisini gezen Vali Okay Memiş, Nahçıvan protokolüne Oltu taşı tespih ve çeşitli hediyeler takdim etti.Vali Okay Memiş, programın sonunda Haydar Aliyev müzesini ziyaret etti. Müzenin kendisini çok etkilediğini ifade eden Vali Memiş, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin efsane bilge Lideri Haydar Aliyev'in önemli bir devlet adamı olduğunu söyledi.Vali Memiş, ardından Devlet Halı Müzesini gezdi. - ERZURUM