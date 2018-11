Vali Memiş: "Bizlerin Tek Gayesi Ülkemize ve Şehrimize Hizmettir"

11 Kasım 2018 Pazar 14:01



11 Kasım 2018 Pazar 14:01

9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı , hafta sonu il protokolünü kahvaltıda ağırladı. Ordu evinde verilen kahvaltıya Vali Okay Memiş Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , vali yardımcıları, belediye başkanları, adli ve idari yargı yetkilileri ve askeri erkan katıldı. İlk olarak salona gelen Vali Memiş'i Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı karşıladı. Daha sonra self servis usulü ile kahvaltı alan Vali Memiş ve protokol üyeleri masalara geçti.Kahvaltı sonrasında kısa bir selamlama konuşması yapan 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, "Bugün bu kahvaltıda protokol kurallarını yıktık. İstedik ki herkes bir masaya dağılsın ve birbirini tanısın. Vatan sevdasında hizmette ben yok, artık biz varız. Her ne yaparsak yapalım biz bayrağı altında kişilere bağımlı olmadan, kurumlar üzerinden bu millet layık olduğu yeri bulacaktır. Böylelikle hem muasır medeniyetler seviyesine yükseleceğiz, terörü bitireceğiz hem de ilimizin kalkınması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Vali Okay Memiş ise, kahvaltı programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlerin tek gayesi ülkemize ve bulunduğumuz şehre hizmet etmektir" dedi.Konuşmaların ardından 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Vali Memiş ve il protokolüne bir portre ve İlber Ortaylı 'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk isimli kitabını hediye etti. - ERZURUM