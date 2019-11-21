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Vali Memiş çocuklarla bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolasıyla çocuklarla bir araya geldi.

21.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:42Vali Memiş çocuklarla bir araya geldi
Valisi Okay Memiş, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolasıyla çocuklarla bir araya geldi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi ve Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Memiş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda öğretmen ile çocuk katıldı.
Memiş, burada yaptığı konuşmada, her zaman çocukları mutlu görmek istediklerini söyledi.
Türkiye'nin geleceği olan gençleri çok önemsediklerini ifade eden Memiş, "Size çok emek veriyoruz, sizleri mutlu görmek istiyoruz. Bugün, burada çok mutlu çocuklar ve aileler gördük. Sizi koşulsuz olarak seviyoruz, sizi mutlu görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Konuşmasının ardından çocuklarla zaman geçiren Memiş, burada çocuklarla şarkı söyledi ve horon oynadı.

Çocuk Hakları Günü, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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