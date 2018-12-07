Vali Memiş'e Ziyaretler

Türkiye
Curling Kadın Milli Takımı, Erzurum
Valisi Okay Memiş
'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 7 yıl önce kurulup kısa sürede adını duyurmayı başaran Curling Kadın Milli Takımı ve yöneticilerinin Vali Memiş'i makamında ziyaret ettikleri bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Memiş, Erzurum'un dünyada kış sporlarında Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.
Çok sayında ülkenin katıldığı Avrupa
Curling Şampiyonası'nda alınan başarının önemli olduğuna dikkat çeken Memiş, şunları kaydetti:
"Erzurum artık kış turizminde dünyaya ismini duyurmuş birşehir ve iklim yapısından dolayı müthiş bir potansiyele sahibiz. Kayak merkezimizin yanında kapalıspor salonlarımızla birlikte kış sporlarında hem sporcu yetiştiriyoruz hem de uluslararasışampiyonalarda başarı elde ediyoruz. Sıkıcı kentler kan kaybediyor. Bizler devletimizin desteğiyle Erzurum'u ve bölgemizi, başta kış sporları olmak üzere, tarımda, sanayide, hayvancılıkta ülkemizin lokomotif şehri yapacağız."
Açıklamada, ziyarette Antrenör SadıkTopaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Murat akın, Güngör Şenses, Erdal Karahan, Erzurum Curling İlTemsilcisi Resul Çelebi
ve sporcuların da hazır bulunduğu belirtildi.
Türkiye
07 Aralık 2018 Cuma 17:48