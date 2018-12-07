07 Aralık 2018, 17:48
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Vali Memiş'e Ziyaretler

Vali Memiş

Türkiye Curling Kadın Milli Takımı, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Türkiye Curling Kadın Milli Takımı, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 7 yıl önce kurulup kısa sürede adını duyurmayı başaran Curling Kadın Milli Takımı ve yöneticilerinin Vali Memiş'i makamında ziyaret ettikleri bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Memiş, Erzurum'un dünyada kış sporlarında Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Çok sayında ülkenin katıldığı Avrupa Curling Şampiyonası'nda alınan başarının önemli olduğuna dikkat çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum artık kış turizminde dünyaya ismini duyurmuş bir
şehir ve iklim yapısından dolayı müthiş bir potansiyele sahibiz. Kayak merkezimizin yanında kapalı
spor salonlarımızla birlikte kış sporlarında hem sporcu yetiştiriyoruz hem de uluslararası
şampiyonalarda başarı elde ediyoruz. Sıkıcı kentler kan kaybediyor. Bizler devletimizin desteğiyle Erzurum'u ve bölgemizi, başta kış sporları olmak üzere, tarımda, sanayide, hayvancılıkta ülkemizin lokomotif şehri yapacağız."

Açıklamada, ziyarette Antrenör Sadık
Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Murat akın, Güngör Şenses, Erdal Karahan, Erzurum Curling İl
Temsilcisi Resul Çelebi ve sporcuların da hazır bulunduğu belirtildi. Türkiye
07 Aralık 2018 Cuma 17:48