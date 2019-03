Vali Memiş En Küçük Şehit Yakınını Yanından Ayırmadı

Kaynak: İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile Erzurum'da düzenlenen programda Vali Okay Memiş en küçük şehit yakını Nursema Karaca'yı yanından ayırmadı.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 104. Yıl dönümünde Erzurum'da bir dizi program düzenlendi. Kars Kapı Şehitliğinde düzenlenen programda ilk olarak Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şehitler anıtına çelenk bıraktı. Ardından Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula şehitler adına dua etti.Vali Okay Memiş'e program boyunca 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen piyade tankçı er Oğuzhan Karaca'nın kardeşi Nursema Karaca eşlik etti. Şehidin küçük kardeşi Nursema Karaca, Vali Okay Memiş ile birlikte abisinin mezarına karanfil bırakarak dua etti.Vali Memiş, Türk milletinin işgalci güçlere hiçbir zaman fırsat vermediğini ifade ederek "Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için kendini feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu'nun batısında yüce Türk milletti bu topraklara girmek isteyen emperyalist güçlere nasıl dur dediyse aynı şekilde de Erzurumlu dadaşlar Doğu Cephesinde düşmana dur demiştir. Biz gazi bir şehirde yaşıyoruz. Bu millet batıda Çanakkale'de Doğu'da Erzurum'da şer güçlerine kapılarını kapattı. Ben tekrardan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Biz Kamu görevlileri olarak bütün vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışıyoruz. Şehit yakınlarımıza önem veriyoruz" şeklinde konuştu.Vali Memiş ayrıca bugün saat 12: 00'de şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. - ERZURUM