Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Memiş: "Erzurum'da 2 hastamızı kaybettik 60'ın üzerinde taburcumuz var"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde hastanın taburcu olduğunu açıkladı.

09.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:27
Vali Memiş:
Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde hastanın taburcu olduğunu açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Memiş, Erzurum olarak iyi durumda olduklarını ifade ederek, "Erzurum özelinde baktığımızda iyi durumdayız. Sağlık Bakanımızın verdiği ilk rakamların neredeyse yarısına düştük. Katiyen rehavete kapılmamalıyız. Halen tehdit çok büyük. Erzurum'da her gün pozitif vaka çıkıyor ama her gün çok fazla hasta taburcu ediyoruz. 60'ın üzerinde hasta taburcu ettik" dedi.

Vali Memiş, maskelerin eczanelerde ücretsiz olarak dağıtılmasının gündemde olduğunu belirterek, "Maskesiz artık sokakta dolaşmamamız lazım. Gerekirse polisimiz sokakta maskesiz dolaşan vatandaşlara maske verecek. Böyle bir uygulama düşünüyoruz. Henüz çok net değil ama eczaneler üzerinde dağıtım yapabiliriz. 106 eczanemizde vatandaşlarımıza her gün 18 bin maske dağıtacağız" şeklinde konuştu.

Şehir hastanesinin tamamının gerektiğinde yoğun bakım ünitesine çevirebilecek kapasitede olduklarını açıklayan Vali Okay Memiş, "Bin 500 yataklı şehir hastanemizin tamamını biz yoğun bakım ünitesine çevirecek durumdayız. İhtiyaç anında biz hastanemizi yoğum bakıma çevirebiliriz. Entübe dedikleri sistemi devreye koyacak güçteyiz. Erzurum'da 2 vakamızı kaybettik. Kayıplarımızdan birisi 79 yaşında kalp ve böbrek yetmezliği yaşayan bir emekli hemşiremiz diğeri ise 67 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan bir vatandaşımızdı. İki vakamızın da kronik hastalıklarından dolayı durumları ağırdı" ifadelerini kullandı.

Yardım için 36 bin müracaatın olduğunu kaydeden Memiş, "Yardım çağrısında bulunan 36 bin müracaat var. Kimseyi ger çevirmiyoruz. Geçen hafta yardım ettik bu hafta edemeyiz demiyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımıza elimizden gelenin fazlasını vereceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Okay Memiş, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Vali Memiş: 'Erzurum'da 2 hastamızı kaybettik 60'ın üzerinde taburcumuz var' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:33: Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz - Haber 21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler