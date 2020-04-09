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Vali Memiş: "Erzurum'da 2 vakamızı kaybettik, 60'ın üzerinde taburcumuz var"

Vali Memiş: "Erzurum'da 2 vakamızı kaybettik, 60'ın üzerinde taburcumuz var" -"106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız" -" Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz" Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da Korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve...

09.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:24
Vali Memiş: " Erzurum 'da 2 vakamızı kaybettik, 60'ın üzerinde taburcumuz var"
-"106 eczanede her gün 18 bin maske dağıtacağız"
-" Şehir Hastanesinin tamamını gerektiği takdirde yoğun bakıma çevirebiliriz"
ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da Korona virüsten 2 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde hastanın taburcu olduğunu açıkladı. Ayrıca Memiş, karar alındığı takdirde birkaç gün içerisinde 106 eczaneden her gün 18 bin maske dağıtacaklarını söyledi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Vali Memiş, Erzurum olarak iyi durumda olduklarını ifade ederek," Erzurum özelinde baktığımızda iyi durumdayız. Sağlık Bakanımızın verdiği ilk rakamların neredeyse yarısına düştük. Katiyen rehavete kapılmamalıyız. Halen tehdit çok büyük. Erzurum'da her gün pozitif vaka çıkıyor ama her gün çok fazla hasta taburcu ediyoruz. 60'ın üzerinde hasta taburcu ettik" dedi.
Memiş maskelerin eczanelerde ücretsiz olarak dağıtılmasının gündemde olduğunu belirterek" Maskesiz artık sokakta dolaşmamız lazım. Gerekirse polisimiz sokakta maskesiz dolaşan vatandaşlara maske verecek. Böyle bir uygulama düşünüyoruz. Henüz çok net değil ama eczaneler üzerinde dağıtım yapabiliriz. 106 eczanemizde vatandaşlarımıza her gün 18 bin maske dağıtacağız" şeklinde konuştu.
Şehir Hastanesinin tamamının gerektiğinde yoğun bakım ünitesine çevirebilecek kapasitede olduklarını açıklayan Vali Okay Memiş," Bin 500 yataklı Şehir Hastanemizin tamamını biz yoğun bakım ünitesine çevirecek durumdayız. İhtiyaç anında biz hastanemizi yoğum bakıma çevirebiliriz. Entübe dedikleri sistemi devreye koyacak güçteyiz. Erzurum'da 2 vakamızı kaybettik. Kayıplarımızdan birisi 79 yaşında kalp ve böbrek yetmezliği yaşayan bir emekli hemşiremiz diğeri ise 67 yaşında ki kalp rahatsızlığı olan bir vatandaşımızdı. İki vakamızında kronik hastalıklarından dolayı durumları ağırdı" ifadelerini kullandı.
Yardım için 36 bin müracaatın olduğunu kaydeden Memiş, "Yardım çağrısında bulunan 36 bin müracaat var. Kimseyi ger çevirmiyoruz. Geçen hafta yardım ettik bu hafta edemeyiz demiyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımıza elimizden gelenin fazlasını vereceğiz" dedi. Vali Memiş: ’Erzurum’da 2 vakamızı kaybettik, 60’ın üzerinde taburcumuz var’

Kaynak: İHA

Etiketler: Okay Memiş, Erzurum, Genel
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