Vali Memiş: "Horasan'ın asayiş olayı ile anılması beni rahatsız ediyor"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan İlçesi'nde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili konuştu. Vali Memiş, "Olayda kimler suçlu ise ortaya çıkaracağız ve adalete teslim edeceğiz. Böylesine tarihi bir misyonu olan ilçemizin isminin bu tür asayiş olaylarıyla anılmasından rahatsızlık duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.Vali Okay Memiş, çarşamba günü Horasan'da 2 kişinin öldüğü, biri polis toplam 5 kişinin ise yaralandığı olay sonrası ilçeye giderek kaymakamlıkta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile emniyet ve jandarmadan yetkililer katıldı.Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Memiş, olayla ilgili tahkikatın başlatıldığını belirterek, "İlçede gerginliğin yaşanmaması için gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Emniyet ve Jandarmamızdan görevlendirdiğimiz takviye ekiplerimizle bu olayın daha fazla büyümeden yatışmasını istiyoruz." diye konuştu.İlçe halkını sükunete davet eden Vali Memiş, şöyle devam etti:"İlçenin asayişi ile ilgili konularda genel intibayı olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan bütün vatandaşlarımızın uzak durmasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah bundan sonra bu ve buna benzer olayların olmamasını gönül diliyorum. Biz devlet olarak her türlü tedbirimizi aldık. Olayda kimler suçlu ise ortaya çıkaracağız ve adalete teslim edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın biraz daha sakin olması gerekir. Ayrıca böylesine tarihi bir misyonu olan ve bizim için son derece değerli bir ilçemizin isminin bu tür asayiş olaylarıyla anılmasından rahatsızlık duyduğumuzu belirtmek istiyorum." - ERZURUM