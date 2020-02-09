Vali Memiş ile Başkan Sekmen'den Bakan Ersoy'a turizm sunumu

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek kentin turizm potansiyeli ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş ile Başkan Sekmen Bakan Ersoy'la makamında bir araya geldi.

Ziyarette, kentin turizm potansiyeli ve şehirde bu potansiyeli değerlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, Erzurum'un özellikle kış turizmi noktasında çok önemli değerlere sahip olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Erzurum'da turizm alanında "Bir milyon turist" hedefi ortaya koyduklarını hatırlattı.

Palandöken, Konaklı ve Kandilli'deki kayak tesislerinin sadece kış turizmi açısından değil kış sporları açısından da önemli yatırımlar olduğuna değinen Sekmen, "Biz kış turizminin kış sporları ile entegre bir halde geliştirilmesinden yanayız. Yani bir yanda kış turizmine yönelik yatırımlar yaparken diğer yanda bu potansiyeli kullanmak suretiyle kış sporları ve dolayısıyla spor turizmine de ağırlık veriyoruz. Erzurum turizm çeşitliliği bakımından gerçekten de çok önemli potansiyeller barındırıyor. Kısa vadede hedefimiz bu potansiyelleri vizyoner bir yaklaşımla değerlendirmek ve katma değere dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Sekmen, Erzurum'da öncelikli amaçlarının turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Planlamalarımızı da buna göre yapıyoruz. Örneğin Palandöken'de turizm faaliyetleri sadece kış aylarıyla sınırlı kalsın istemiyoruz. Sürece spor turizmini de dahil ederek Palandöken'i yaz aylarında hem yüksek irtifa kamp merkezi haline getirmek istiyoruz hem de doğa sporlarının merkezi yapmak istiyoruz. Turizm çeşitliliği açısından şehrimizin genel anlamda buna yönelik altyapısı ve imkanları var. Erzurum'da kış turizmi kadar tarih, tabiat, doğa, kültür, inanç, yayla, termal ve spor turizmi açısından olanaklar da var. Kısacası Erzurum'da şubatta kayak yapmak mümkün olduğu gibi, temmuzda da yamaç paraşütü yapmak mümkün. İşte bu imkanların hepsi bir arada düşünüldüğü zaman Erzurum'un aslında turizmin her çeşidiyle iç içe olduğu ortaya çıkıyor. Biz de bu nimetleri fırsata dönüştürebilmek için mücadele ediyoruz."

Kaynak: AA