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Vali Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş çocuklarla buluştu

Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret etti.

23.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:09Vali Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş çocuklarla buluştu
Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret etti.

Ziyarette, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Aynur Yılmaz, Sibel İnci Memiş'e kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla bol bol sohbet eden, Sibel İnci Memiş, çocukların eğitimleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı

Çocukların eğitimini önemsediklerini belirten Memiş, "Devletimiz onlar için gerekli olan her türlü fiziki imkanı sağlıyor. Bizlere düşen onlara mahrum kaldıkları aile ortamını elimizden geldiğince yaşatmak, şefkatle davranmak, geleceklerini şekillendirme noktasında yardımcı olmaktır. Çocuklarımızın eğitimlerinin devamlılığını önemsiyoruz" dedi.

Memiş, ziyaret sonunda çocuklarla kitap ve oyuncak hediye etti.

Çocuklar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sibel İnci Memiş'e teşekkür ettiler. - ERZURUM

Nene Hatun, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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