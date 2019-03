Vali Memiş'in Oltu Ziyareti

Kaynak: AA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu ilçesini ziyaret ederek, Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirdi.Oltu Kaymakamlığında düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Memiş, seçim güvenliği konusunda alınan tedbirleri incelemek için ilçeye geldiğini söyledi.Valilik, Oltu Kaymakamlığı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) ilçe için Oltu Taşhan Projesi'ni hayata geçirdiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"Burada nefis bir sosyal tesis ve turistik alan yapacağız. Oltu Taşı'nı ilmek ilmek işleyerek tespih, takı, süs eşyaları yapan kardeşlerimize yaklaşık 9 milyon harcayarak çok güzel alan yapıyoruz. Burada hem satış mağazaları hem bitişiğinde atölyeler olacak. Restoran, kafe, cağ kebapçısı ne gerekiyorsa yapıp yüzlerce turist ağırlamak istiyoruz. Yani insanlar Erzurum'dan araçlarına binecek sırf bu Oltu Taşhan'a ziyarette bulunacak. Bunu çok önemsiyoruz."Memiş, restorasyon için çalışma başlatılan Oltu Rus Kilisesi'ne de değinerek, "Orayı da çok önemli kültür merkezi haline getireceğiz, projeleri hazır. Allah nasip ederse bismillah diyerek bu sene başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Oltu Kaymakamı Şenol Turan, yazdığı "Kupa Kızını As" adlı ödüllü kitabını Erzurum Valisi Okay Memiş'e hediye etti.