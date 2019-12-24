Haberler » Güncel » Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti - Haber

Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti

Horasan'da çıkan kavgada yaralanan Polis Memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i ziyaret eden Vali Okay Memiş, anne Sahide Üstünkardeşler'i telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

24.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:17 Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
'da çıkan kavgada yaralanan Memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i ziyaret eden Vali Okay Memiş, anne Sahide Üstünkardeşler'i telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Erzurum'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler, aylar sonra sağlığına kavuşarak görevine başladı.

Kavganın olduğu günden itibaren olayları yakından takip eden ve yaralanıp hastaneye geldiği gün yoğun bakımda ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, kahraman polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yoğun bakım yatağında hep iyi olacağını kimsenin endişe etmemesini ailesine her defasında söyleyen Vali Okay Memiş, polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i evinde ziyaret ederek, anne Sahide Üstünkardeşler'i telefonla arayıp, bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anneyle yaptığı telefon görüşmesinde Mustafa'nın iyi olacağına hep inandığını ifade eden Vali Memiş, "Hatırlıyorsanız çok tedirgindiniz. Ben hep şunu söyledim, dua edin önce Allah sonra bizlerin duaları ve aynı zamanda çok başarılı hekimlerimizin sayesinde kurtuldu. Mustafa'yı çok iyi gördüm. Allah sizlerden ve ondan razı olsun, pırlanta gibi evlat yetiştirmişsiniz. Bizler de sizler gibi görevine yeniden dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ERZURUM

Okay Memiş, Horasan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14   Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Haber
18:14   KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Haber
18:14   İDSO, yeni yıl konseri verecek - Haber
18:13   Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:13   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:16:03