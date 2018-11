Vali Memiş: "Katma Değeri Yüksek Hayvansal ve Tarımsal Üretim Yapmalıyız"

20 Kasım 2018 Salı 09:35



Erzurum Valisi Okay Memiş, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma enstitüsü Müdürlüğü Toplantı salonunda et, süt, besiciler birliği ve paydaşlarıyla bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı.Yoğun bir katılımın sağlandığı toplantıya, Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri ve ilgili birlik başkanları katıldı.İlk olarak toplantıda söz alan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'de ikinci, küçükbaş hayvan varlığı açısından ise Türkiye'de beşinci olduğunu belirtti. Türkiye'nin en büyük meralarının Erzurum'da olduğuna dikkat çeken Memiş, katma değeri yüksek, hayvansal ve tarımsal üretimini gerçekleştirmek gerektiğini söyledi.Toplantının başkanlığını yapan Vali Memiş, tarım ve hayvancılık alanının ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektörünün önemine vurgu yaptı.Erzurum Valisi Okay Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:"Tarım ve hayvancılık alanında en iyi olabilmek için neler yapabiliriz, bu alanda öncelikli olarak çözebileceğimiz ve masaya yatırmamız gereken konular nelerdir ve bu konularda sektör temsilcilerinin fikirleri nelerdir onları öğrenmek istiyorum. Çünkü üzerinde titizlikle durduğumuz bu konular sadece Erzurum'la alakalı değil. Bu konular aslında milli bir meseledir. Çünkü üretken bir Türkiye istiyoruz. Tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani eti dışardan ithal etmek istemiyoruz."Erzurum'un elinde bulundurduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, alanında en iyi olabilmek için üretilecek olan bütün somut projelere destek vereceklerini dile getiren Vali Okay Memiş, Erzurum'un cazibe merkezi olması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.Vali Okay Memiş, "Tarım ve Hayvancılık sektörü, stratejik bir sektördür. Bütün dünyada devletin sübvanse ettiği bir alandır. Bunu devam ettirebilmek için bizlerin somut, ayağı yere basan projeler, üretime yönelik projeler üretmemiz gerekmektedir. Yapacağımız projelerle üreticiyi, çiftçiyi kalkındırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla girişimciyi de bu sayede kalkındırmış oluruz. Bunun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Çiftçisiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle herkes uzmanlık alanındaki bilgilerini doğru bir şekilde paylaşarak, kamu yararına projeler üretmeyi hedef edinirse, hep birlikte tarım ve hayvancılık alanında Türkiye bir numara oluruz" dedi. - ERZURUM