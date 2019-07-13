13.07.2019 15:24
Haberler» Güncel» Haber

Vali Memiş, Küçük ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Vali Memiş, Küçük ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı İlçesi Turnagöl Mahallesi'nde 18 Haziran'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı İlçesi Turnagöl Mahallesi'nde 18 Haziran'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İş Adamı Savcı Kaya'nın davetlisi olarak Karayazı İlçesi'ne bağlı Altıntaht Mezrası'na giden Vali Okay Memiş, programın ardından Turnagöl Mahallesine geçti. Vali Memiş, burada 18 Haziran 2019 Salı günü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün ailelerini ziyaret etti. Ailelere baş sağlığı dileklerini ileten Vali Memiş, olayı her yönüyle araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Faillerin yakalanması için de çalışmaların titizlilikle sürdürüldüğünü belirten Vali Memiş, devlet olarak vatandaşın huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.

Vali Memiş, "Olayın neden kaynaklandığı noktasında birçok değerlendirme var. Biz bu değerlendirmeleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu olayları çözmek güvenlik birimleri olan jandarma, polis ve ilin valisi olarak benim boynumun borcudur. Biz olayı aydınlatma konusunda kararlıyız. Bu vahşeti gerçekleştirerek iki cana kıyan terörist, eşkıya kim olursa olsun yakalayarak adaletin önüne çıkaracağız. Eğer teslim olmazlarsa bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Ahmet Küçük, Okay Memiş, Karayazı, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:52   15 Temmuz Şehitleri Pekin'de anıldı
17:52   Sandıklı'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
17:51   Forum Çamlık'ta BMW 318i Sedan'ın sahibi belli oldu
17:51   DHA DIŞ - Nepal'de sel ve toprak kaymaları sonucu 30 kişi öldü
17:51   BURSA 'Altın Karagöz' Gürcistan'ın
17:50   Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
17:49   Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu