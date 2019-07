Vali Memiş, Küçük ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı İlçesi Turnagöl Mahallesi'nde 18 Haziran'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.İş Adamı Savcı Kaya'nın davetlisi olarak Karayazı İlçesi'ne bağlı Altıntaht Mezrası'na giden Vali Okay Memiş, programın ardından Turnagöl Mahallesine geçti. Vali Memiş, burada 18 Haziran 2019 Salı günü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün ailelerini ziyaret etti. Ailelere baş sağlığı dileklerini ileten Vali Memiş, olayı her yönüyle araştırmaya devam ettiklerini söyledi.Faillerin yakalanması için de çalışmaların titizlilikle sürdürüldüğünü belirten Vali Memiş, devlet olarak vatandaşın huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.Vali Memiş, "Olayın neden kaynaklandığı noktasında birçok değerlendirme var. Biz bu değerlendirmeleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu olayları çözmek güvenlik birimleri olan jandarma, polis ve ilin valisi olarak benim boynumun borcudur. Biz olayı aydınlatma konusunda kararlıyız. Bu vahşeti gerçekleştirerek iki cana kıyan terörist, eşkıya kim olursa olsun yakalayarak adaletin önüne çıkaracağız. Eğer teslim olmazlarsa bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM