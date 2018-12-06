Vali Memiş Kudaka'yı Ziyaret Etti

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nı (KUDAKA) ziyaret etti.
Memiş, KUDAKA'yı ziyaret ederek, Genel Sekreter
Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve ajans personeliyle bir araya geldi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Memiş, ajansın bölgenin önemli kurumlarından birisi olduğunu ve yaptığı çalışmalarla göz doldurduğunu ifade etti.
Memiş, KUDAKA'nın sağladığı destekle şehrin turizminin gelişiminde etkin bir rol üstlenebileceğini belirterek, gerek personel yapısı gerekse diğer imkanları bakımından ajansın bu potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yetkililer de hazır bulundu.
Ajans,Sekreter,Okay Memiş,Erzurum
06 Aralık 2018 Perşembe 18:23