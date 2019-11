Vali Memiş Mahalli İdarelerin önemine değindi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi'nin üçüncü toplantısı, Erzurum'da yapıldı.



Palandöken Dağındaki bir otelde düzenlenen toplantıyla yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.



Programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, mahalli idarelerin kuruluşundan günümüze kadar olan sürecinden söz etti.



Vali Okay Memiş şöyle konuştu: "Mahalli İdareler Anayasamızın 127. Maddesinde tanımlanıyor ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişilikleridir. ve bizim için çok önemli bir yeri var. Bizim idaremizin içerisinde ve kuruluşları 1800'lü yıllara dayanıyor. İlk önce İstanbul Beyoğlu'nda şehri emini olarak telaffuz ediliyor günümüze kadar da geliyor. Anayasamıza göre 3 tane yerel yönetim var. Bunlardan bir tanesi Belediye diğerleri köy bir diğeri de özel idarelerdir. Ülkemizdeki 30 Büyükşehir Belediyesinde il özel idaresi tüzel kişiliği kaldırıldı. Geriye kalan yerlerde kırsal alan yönetimi devam ediyor. Aslında bunların içerisinden en eski olan yerel yönetim birimi köyler. 1950'ler de köy yönetimi çok daha etkindi. Çünkü ülkenin nüfusunun neredeyse yüzde 80'i kırsal alanda yaşıyordu. Bugün bu oran tamamıyla tersine döndü. Artık kırsal alan nüfusu yüzde 17'lerde... Yani belediyelerin sorumluluk alanlarındaki nüfus çok daha fazla. Dolayısıyla o bölgelerin her türlü yönetiminden belediyeler sorumlu. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; sadece etik alanında değil, yerel yöneticiler çok önemli. Biz mülki idare amirleri öncelikle asayişten sorumluyuz. Bir belediye başkanı arkadaşımız huzurlu ise o ilçede o şehirde huzur oluyor. Ancak bir belediye başkanımız bu niteliklerden biraz eksikse o memleketin vay haline. Yani istediğiniz kadar uğraşın çok zorluklar çekiyorsunuz. Belediye başkanının tavrı bir ilçenin huzuruna bile çok etki eden çok önemli bir unsur, bunu özellikle belirtmek isterim."



Avrupa'dan örnekler verdi



Erzurum Valisi Okay Memiş, Avrupa ülkelerindeki seçimlerden örnekler vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Baktığımızda dünyada ve Avrupa da tek tip bir yerel yönetim yok. Bazı ülkelerde belediye başkanını doğrudan halk seçmiyor. Belediye meclis üyeleri kendi aralarından belediye başkanı seçiyor. Ama dünya da olan bir şey var; yerelleşme devam ediyor. Yani merkezi idaredeki yetkilerin yerel yönetimlere aktarıldığını ve yerel yönetimler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz tabi ki bütçesinin yüzde 99'unu merkezi idareden alan bir yerel yönetimin kendi kaynağını üretemeyen yerel yönetimde denetim mekanizması içerisinde olmasından daha doğal bir şey olamaz."



Bu konuda şanslı bir iliz



Etik değerlerin önemine değinen Vali Okay Memiş, "Erzurum o açıdan da çok şanslı bir ilimiz. Şöyle ki bir Dadaş kültürümüz var. Yani dünyaya gelen çocuk Dadaş kültürüyle büyüyor. Ailesine saygı, ailesine sevgi, devletine hürmet, o yüzden asayiş açısından de Türkiye'nin en güvenilir illerinin başında geliyor. Her vatandaşın başına bir asker bir polis dikemezsin. Bu şekilde asayişi sağlayamazsınız. Etik değerler, ahlaki değerler böyle oluyor. İbrahim Hakkı Hz.'den, Alvarlı Efelerden, Nene hatunlardan gelen bir kültürle yoğrulan bir kentteyiz. Bu da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor" dedi.



Programa, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA