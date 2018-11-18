Vali Memiş, Mevlid-i Nebi Haftası'nı Kutladı

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Mevlid-i Nebi Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.
Memiş mesajında, güven, istikrar, huzur, rahmet, sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet değerlerinin de kişiliğinde toplamış olan Hazreti Muhammed
'in hayatı boyunca insanlara doğruluğu, iyiliği ve yardımlaşmayı teşvik ettiğini belirtti.
İslamın evrensel ve çağ üstü mesajını taşıyan Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed aracılığıyla insanlara tebliğ edildiğini anımsatan Memiş, "Peygamberimiz bize, inanan insanın yaşadığı topluma her türlü güzel ahlakı sergilememizi ve davranışlarımızda göstermeyi, öğütlemiş ve öğretmiştir." ifadelerini kullandı.
Memiş, Hazreti Muhammed'in Allah'a kul olmanın yanı sıra güzel ahlak üzere insanları yaşamaya da çağırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Rahmet Peygamberi, kısa bir sürede şirk toplumundan insanları çıkararak, bir olan Allah'a iman eden muvahhit bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimizin yaktığı tevhit ve iyilik meşalesi her geçen gün yayılmıştır. Bu meşale ile karanlıklar aydınlığa, zulüm adalete, kin ve nefret şefkat ve merhamete dönüşmüştür. Mevlid-i Nebi Haftası, Peygamberimizi anmak ve mesajlarını anlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde verilen mesaj ise Peygamberimiz'in arzu ve özlem duyduğu, insanlığın tevhit üzere birleşmesi, zulmün ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması, yeryüzüne güven, huzur, istikrar ve saadetin getirilmesidir."
18 Kasım 2018 Pazar 18:09