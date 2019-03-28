Vali Memiş Şenkaya'da İncelemelerde Bulundu

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya İlçesini ziyaret ederek seçim güvenliği toplantısını gerçekleştirdi.Erzurum Valisi Okay Memiş, "Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.Toplantının ardından Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Vali Okay Memiş'e Bardız kilimi hediye etti.Vali Memiş toplantının ardından Olur ilçesine hareket etti. - ERZURUM