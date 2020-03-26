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Vali Memiş, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılarla görüntülü konuştu

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla görüntülü konuşup onlara moral verdi.

26.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:26
Vali Memiş, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılarla görüntülü konuştu
Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla görüntülü konuşup onlara moral verdi.

Memiş, koronavirüsten korunmalarını sağlamak amacıyla evden dışarı çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarla, evlerine giden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla cep telefonuyla görüntülü konuştu.
Yaşlılara moral veren Memiş, görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, vatandaşların salgının ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.
Vatandaşlardan kurallara uymalarını ve mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmamalarını isteyen Memiş, şöyle konuştu:
"Bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız bizlere gerekli talimatları verdi. 65 yaş üstü büyüklerimizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Evde kalarak virüsten korunacaklar. 155,156 ve 112 numaralı Vefa İletişim Merkezlerini aradıklarında bütün ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine getireceğiz. Devlet olarak hep yanlarındayız."
Vatandaşlar da alınan tedbirlere uymak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, Memiş'e evden çıkmama sözü verdi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesinin ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kentte bugüne kadar binin üzerinde vatandaşın ihtiyacını karşıladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Okay Memiş, Erzurum, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Vali Memiş, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılarla görüntülü konuştu - Haberler

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