Vali Memiş 'Tarım'da ve Hayvancılıkta Türkiye'nin Model İli Olacağız'

Erzurum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Toplantısı" Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı Palandöken Kaymakamlığı'nda düzenlendi. Toplantıya; Sağlık Eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, DAP Başkanı Adnan Demir, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, ilgili kurumlardan yetkiler ile sektör temsilcileri Katıldı.Toplantının açılışında konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin 4. büyük coğrafyasına sahip vilayeti olduğunu ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından ülkede ikinci, Meralar açısından da ülkenin en büyük meralarına sahip ili olduklarını söyledi.Tarım ve hayvancılıkta Erzurum'un potansiyelinin ve varlıklarının üst seviyelerde olduğunu ifade eden Vali Memiş, 'Erzurum olarak Tarım ve Orman Bakanımızın ve sizlerin destekleriyle tarımda ve hayvancılıkta bir numaralı bir il olacağımıza inanıyoruz. Erzurum'un bu konuda çok ciddi bir deneyimi var. Bir ekosistem oluşmuş bunu görebiliyoruz. Öncelikle ilimizde neler yapabiliriz buna bakacağız. Büyük ve küçükbaş hayvancılıkta bir takım projeler geliştireceğiz. Güzel örneklerden yararlanarak, iyi bir koordinasyonla çok iyi neticeler alacağımıza bunu başardığımız takdirde tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin model ili olacağımıza yürekten inanıyorum. 'dedi.'Çiftçinin Morale İhtiyacı Var'Gümüşhane Valiliği sırasında uyguladıkları yem bitkilerini destekleme modeline de değinen Vali Okay Memiş, sözlerine şu ifadelerle devam etti:'Gümüşhane Valiliğim sırasında il özel idaresinden iki buçuk yılda sadece yem bitkilerine iki milyon destekte bulundum. ve o sayede 63 bin olan büyükbaş hayvan sayısı 100 bine tırmandı. Bunu Erzurum'da da KUDAKA'dan veya diğer kaynaklardan uygulayabilir miyiz buna bakacağız. Vatandaşlarımız için hayvancılık açısından en önemli şey yem bitkileridir. Eğer çiftimiz yem bitkilerini uygun maliyetlerde temin edebilirse hayvancılıktan ciddi bir gelir elde edebiliyor. Diğer yandan çiftçilerimizin morale ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Bu işlerin önemli bir noktası da moral konusudur. Bu moral bozukluğunun önüne üniversitemizdeki akademisyenlerin destekleriyle geçeceğiz'.Vali Memiş ayrıca kırmızı etten katma değeri yüksek ürün elde edemediklerini, hayvanların Erzurum'da kasaba veya et entegre tesisine gitmeden satıldığını, çiftçilerin bu yüzden yeterince gelir elde edemediklerini de sözlerine ekledi.Erzurum'daki koyun ırkı cinsinin mor koyunlardan oluştuğuna dikkat çeken Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 'Erzurum'da meraları verimli bir şekilde kullanabilir ve süt verimi yüksek etçil bir ırkın geliştirilmesini sağlayabilirsek, bu işle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın gelirini önemli ölçüde arttırmış oluruz ' şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından paydaş kurum yetkilileri tek tek söz alarak, görüş ve önerilerini sundu. - ERZURUM