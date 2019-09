Vali Memiş'ten 30 Ağustos Resepsiyonu

Erzurum Valisi Okay Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlediği resepsiyonda, "Bağımsız devlet ve hür vatandaş olmuşsak, onurlu ve başı dik bir şekilde yaşıyorsak, vicdanımızı ve kafamızı her tür olumsuzluktan kurtarmışsak, bunların hepsini 30 Ağustos zaferine borçluyuz" dedi.



Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle Palandöken'de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa, Erzurum Milletvekili 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri, mülki, idari ve yargı erkanları ile STK'lar, şehit yakınları, gaziler ve basın mensupları katıldı.



Resepsiyon'un düzenlediği salonun girişinde Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, gelen konukları karşıladı.



"Bağımsız devlet, hür vatandaş olmuşsak bunu 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz"



30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Vali Memiş, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü temel ilke olarak dünyaya ilan eden ecdadımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu bayrak ve bu vatan için savaşmış tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.



Türk Milleti'nin işgalcileri bir daha dönmemek üzere vatan toprağından attığı zaferin 97'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Vali Memiş, Malazgirt'te başlayan Anadoluyu vatan haline getirme faaliyetine yüzyıllarca hazımsızlık gösteren sömürgeci zihniyete, 30 Ağustos'ta unutulmayacak bir ders verildiğini söyledi.



Anadolu'nun Türk yurdu oluşunu ve Türk yurdu kalmasını sağlayan Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettar olduklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Vali Okay Memiş, şunları kaydetti:



"Bağımsız devlet ve hür vatandaş olmuşsak, onurlu ve başı dik bir şekilde yaşıyorsak, vicdanımızı ve kafamızı her tür olumsuzluktan kurtarmışsak, engin denizlere bizim diye bakıyor, cennet gibi topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, bunların hepsini 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz. Ülkemiz bugün 100 yıl öncesinden daha güçlüdür. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için millet olarak bize düşen en önemli görev, üstün bir azim ve gayretle çalışmamızdır. Ayrıca müşterek hafızamızı muhafaza etmemiz ve bir olmamız gerekmektedir" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol üyeleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama pastası kesilerek davetlilere ikram edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA