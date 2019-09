Vali Memiş'ten Ahilik Haftası kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş Ahilik Haftasını yayımladığı bir mesajla kutladı.



Vali Memiş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



" Medeniyet tarihine kültürümüzün armağan ettiği birçok değer vardır. Bu değerlerden biride Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren, Müslüman-Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden Ahilik kurumudur. Bir kültür etkinliği olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1988 yılından itibaren Ahilik haftası resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır. Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik oluşumdur. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk Milletinin karakterini ortaya koymaktadır. Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan millet sevgisi bulunan, Türk Milleti'ne has sosyoekonomik bir sistemdir. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyal yapıdır. Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür. Bundan dolayıdır ki bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi, yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyor, 2019 yılı Ahilik etkinliklerinin birlik, beraberlik, kardeşliğimize ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - ERZURUM

Kaynak: İHA