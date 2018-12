Vali Memiş'ten Bakan Kurum'a 'Millet Bahçesi' Teşekkürü

09 Aralık 2018 Pazar 10:55



Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kale , Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese bölgesinde Millet Bahçesi oluşturacaklarını bildirdi. Vali Okay Memiş , Millet Bahçesi müjdesi için Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bakanlık bürokratlarıyla Erzurum'a geldi. Palandöken Kayak Merkezi 'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Snow Dora otelinde belediye başkanları ve kurum yöneticileriyle toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra bölgedeki kafeleri gezdi. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'le birlikte gondollifte binerek Palandöken'i havadan izleyen Bakan Kurum, daha sonra Palandöken İlçesi Yıldızkent Semtinde inşaatı devam eden konutları inceledi. Sırasıyla Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii gezen Bakan Kurum, Erzurum Kalesi önünde basın açıklaması yaptı.Belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıda sorunları dinlediklerini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yıldızkent'teki konutların kurasının bu ay içerisinde tesliminin de önümüzdeki Ocak ayında yapılmasını planladıklarını söyledi.Erzurum Kalesi ve çevresinde oluşturmayı planladıkları Millet Bahçesi'yle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "İçinde tarihi eserleri bulunduran, tam anlamıyla bir kültür mirası olarak gördüğümüz kale çevresinde çevre düzenleme projesi yapacağız. Burada Erzurum için 'Millet Bahçesi' projesini geliştireceğiz. Tarihi eserlerin ön planda tutulduğu tamamen çevre düzenlemesinin yapıldığı, Erzurumlu vatandaşlarımızın kullanacağı bir Millet Bahçesi haline getireceğiz. Bu sayede hem tarihi eserlerimiz gün yüzüne çıkacak, hem de gençlerimiz ve çocuklarımız gelecek burada huzurlu bir şekilde tarihin ve kültürün içerisinde vakit geçirecekler. Burada yine vakit geçirebilecekleri millet kıraathaneleri ve buradaki sosyal faaliyetleri içerebilecek birçok proje olacak. Burası aynı zamanda üç kümbetler mevkii olarak da geçiyor. Buranın yani eski Erzurum'un kentsel yenileme alanını Millet Bahçesine çevirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.Erzurum'da 5 bölgede hava kirliliğini takip ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şu an için kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin iyi oranda olduğuna işaret etti.Kışın gelmesiyle birlikte kalitesiz kömür kullanmaktan kaynaklı bir kirlilik söz konusu olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Kömürün kalitesini valimizle konuştuk. Vali bey daha kaliteli bir kömür temini ya da doğalgaz kullanımını yaygınlaştırarak kent merkezi için bir düzenlemeye gidecek. Alt gelir grubu vatandaşlara destek olması için bakanlığımızın sürdürdüğü yardım süreci var. Şehir merkezinde yaşanan bu hassasiyeti ileteceğiz. Valilik konunun takipçisi olacak. Hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin vatandaşın imar barışına başvurduğu bilgisini verdi. 7 milyar 511 milyon lira gelirin söz konusu olduğunu bildiren Bakan Kurum, müracaatların Aralık sonu itibariyle biteceğini hatırlattı.Erzurum genelinde başvuru sayısının 45 bin adet olduğunu, 15 milyon TL de ödeme yapıldığını ifade eden Kurum, "Bilindiği gibi imar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları içeriyor. Valileri, belediye başkanlıklarını bu konuda uyarıyoruz; '31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapıları kayda almayın' diye. Konuyu bakanlık denetim birimleri sıkı takip ediyor. Biz imar barışından 14 milyon vatandaşın yararlanmasını bekliyorduk. Şu ana kadar 9 milyona yaklaştı, müracaatlar Aralık sonuna kadar devam edecek. 10 milyon seviyelerine gelecek ve aşacaktır diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.Tarihi ve kentsel dönüşüm uygulanan alanları inceledikten sonra Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret eden Bakan Kurum, ilin sorunları hakkında brifing aldı.Vali Memiş, Millet Bahçesi projesi sebebiyle Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Erzurum adına size minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Yakutiye ve Büyükşehir Belediyeleriyle birlikte bölgeye nasıl bir kaynak ve imkan buluruz konularında düşündüğümüz anda bizzat karar verip, bu mekanları da görerek hakikaten Erzurum'a değer katacak projelere imza attınız" dedi.Tarım ve hayvancılık sektöründe bir numara olmayı hedeflediklerini ifade eden Vali Okay Memiş, kış turizminde de iddialı olduklarını söyledi. Kayak merkezlerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Memiş, şunları ifade etti:"En az bir milyon turisti ağırlayacak potansiyelimiz var burada. Sizinde müjdesini verdiğiniz millet bahçesi olarak da değer katacak olan Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii, Erzurum Kalesi ile beraber hakikaten turizmden de önemli oranda vatandaşımızın geçimini sağlayacağını ve şehre değer katacağını düşünüyoruz. Kültürel anlamda Erzurum çok kadim bir il. Türkiye'nin doğusundayız ancak, ülkemize sınır 4 ülkenin de batısında çok önemli bir merkezdeyiz. Gürcistan Azerbaycan ve Nahcivan 'a 3 saat mesafede tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan önemli bir şehiriz. Biz bu değerlerimizle beraber sanayimizi, büyükşehir belediyemiz ve kalkınma ajansımızla birlikte yaptığımız önemli projelerimizle geliştirip, burada yaşan insanımızı burada tutmak, başka illerde yaşan insanımıza imrenmeden hayatını idame ettirmek için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz."Erzurum gezisinde çok sıcak bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Bakan Murat Kurum, Dadaşlara teşekkür etti. - ERZURUM