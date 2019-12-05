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Vali Memiş'ten BB Erzurumspor'a tatlı ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren ve Türkiye Ziraat Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un yönetici ve futbolcularını tesislerde ziyaret ederek elleriyle tatlı ikram etti.

05.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:48Vali Memiş'ten BB Erzurumspor'a tatlı ziyaret
Erzurum Valisi Okay Memiş, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren ve Türkiye Ziraat Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un yönetici ve futbolcularını tesislerde ziyaret ederek elleriyle tatlı ikram etti.

Erzurum'da göreve başladığı günden itibaren takımı tek bir gün yalnız bırakmayan ve her maçta tribündeki yerini alan Vali Okay Memiş, Erzurumsporlu futbolcuların antrenmanına katıldı. Önümüzdeki hafta Adana Demirspor ile mücadele edecek olan Erzurumspor'a maç öncesi moral ziyaretinde bulunan Vali Memiş, takımın önümüzdeki maçları alıp, hak ettiği Süper Lige çıkacağına yürekten inandığını söyledi.

Erzurumsporlu yönetici ve futbolculara baklava ikramında bulunan Vali Okay Memiş, Mavi beyazlı takımın son haftalarda güzel oyunu ve aldığı puanlarla bulunduğu ligde hak ettiği sıralamaya geldiğini belirtti.

Kar kış demeden tribündeki yerini alarak takımına destek veren taraftarlara da teşekkür eden Vali Memiş, "Şehir ve takım olarak birbirimize kenetlenerek, Erzurumspor'umuzu süper lige çıkaracağız" dedi.

Ziyaretin ardından Vali Memiş, yöneticiler ve futbolcularla birlikte objektiflere poz verdi. - ERZURUM

Okay Memiş, Spor

Kaynak: İHA

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