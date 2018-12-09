Vali Memiş'ten 'Dünya İnsan Hakları Günü' Mesajı

Erzurum
Valisi Okay Memiş 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler
Genel Kurul Toplantısında kabul edildiği tarih olan "10 Aralık 1948" tarihi, bu tarihten itibaren tüm çağdaş Ülkelerle birlikte, Ülkemizde de "Dünya insan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, Ülkemizin ve Milletimizin Çağdaş Dünya Uluslarıyla bütünleşmesinin bir gereği olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemin ve saygının da bir gereği olduğu unutulmamalıdır. "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası" nedeniyle, ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum ve İlçelerinde de, "İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları"nın öncülüğünde, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde, çeşitli etkinlikler düzenlenerek, insan hak ve özgürlüklerinin önemi ile bu konuda toplumun tüm kesimlerine düşen görev ve sorumluluklara da dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda; İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında, tüm kamu kuruluşlarında insanlarımıza hizmet üreten kamu görevlilerinin yanı sıra, tüm kişi ve kuruluşların gösterecekleri duyarlılık büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, her bireyin, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba harcaması, bireysel ve kurumsal alanda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi, bu çabaların ise toplumsal barış ve huzura katkı sağlayacağı kesinlikle unutulmamalıdır. Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70. yıldönümünü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşanması temennisiyle, tüm Erzurum Halkı'na, çalışma arkadaşlarıma, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM
Erzurum,10 Aralık
09 Aralık 2018 Pazar 16:07