Vali Memiş'ten gazeteciler günü kutlaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Bilindiği üzere, 10 Ocak 1961 tarihinden beri, ülkemizde her yıl "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını ifade eden Vali Memiş, "İlimiz ve ülkemiz genelinde büyük bir özveriyle, bazı bölgelerde ise her türlü tehlikeyi göze alarak, birer fedakarlık abidesi gibi canları pahasına görevlerini yapmaktadırlar. Gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerinin 59. Yıldönümünü en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum" dedi."Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; halkımızın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır" diyen Vali Okey Memiş mesajında şunları kaydetti; "Bu anlamda, basın kuruluşları ile kurumlar ve bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin korunmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir.Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında, doğru ve eksiksiz bir şekilde aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler.Basın ne kadar gelişmişse demokraside o kadar gelişmiştir. Bu anlamda basınımız, kamuoyunun adeta gözü, dili, kulağı ve sesidir. Ülkemiz ve ilimizin sorunlarının kamuoyuna aktarılmasının yanı sıra çözüm önerileriyle de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır.Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ilimizde, kış turizmi sektörü, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, diğer tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da, ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, gazetecilerimizin çok önemli rolü ve katkılarının olduğunun kanaatini taşımaktayım. Özveriyle yerine getirdikleri bu görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasında katkı sağlayacağı kanaatindeyim.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Basın, milletin müşterek sesidir." Veciz sözüyle basının ne büyük bir değer taşıdığını vurgulamaktadır. Tüm basın mensuplarımızın, bu yüksek anlayışla görev yaptıklarına inanıyorum.Bu duygu ve düşüncelerimle; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın çalışanlarına aileleri ile birlikte sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar temenni ediyorum." - ERZURUM