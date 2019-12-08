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Vali Memiş'ten 'lastik raftingi'

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi ile Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Oyunları'na katıldı.

08.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:33Vali Memiş'ten 'lastik raftingi'

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi ile Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Oyunları'na katıldı. Vali Memiş, arazi araçlarının arkasına bağlanan otomobil lastiğine oturup, kar üzerinde kayarak, 'lastik raftingi' yaptı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen Kış Oyunları'na Vali Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Memiş, arazi araçlarının arkasına bağlanan otomobil lastiğine oturup, kar üzerinde kayarak, 'lastik raftingi' yaptı. Eğlenceli anlar yaşadığını belirten Memiş, "Off-road kulübüne teşekkür ediyorum. Gençlere bunların deneyimlenmesini özellikle tavsiye ediyorum. Biz kış turizminde gözde iliz. Palandöken ve Konaklı dağlarında sezon açtık. Herkesi 'a bekliyoruz. Küçükken naylon teknelerin üzerinde kayardık. Bunu, ona benzettim" diye konuştu.

Etkinliği düzenleyen Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise "Amacımız, insanlara Palandöken'de sadece kayak ve snowboard değil de motorlu sporların da olduğunu göstermek. Çünkü şu an off-road olarak 10 bine yakın yerli ve bayancı turist ağırlamaktayız. Bunlar 'kar safarisi' ve 'lastik raftingi' için Erzurum'a geliyor. İnşallah bunu daha çok ileri taşıyarak valilik ve belediyemizin 1 milyon turist hedefine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi

Etkinliğe katılanlar, Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü'nün karda gösterisi izledi ve araçlara binerek, tur attı.



Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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