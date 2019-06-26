Vali Memiş'ten tanıtım seferberliği

Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde şehrin gözde turizm merkezlerinden Uzundere İlçesi'nde tanıtım seferberliği başlatıldı. İlçede aynı anda farklı spor branşlarının yapıldığını göstermek adına etkinlik düzenlediklerini bildiren Vali Memiş, "Bölgede hem hayvancılığı hem de doğa turizmini geliştirmek için yoğun çaba içerisindeyiz" dedi.



Beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve kamu kurum amirleri ile Uzundere'ye giden Vali Memiş, ilçedeki programına çam ormanlarının içinde 5 km'lik yürüyüş ile başladı. Ardından Çamlı Yayla bölgesine geçen Vali Memiş, beraberindeki heyetle birlikte yaklaşık 16 km boyunca bisiklet sürdü. Kanoyla Tortum Gölü'nü de turlayan Vali Memiş, daha sonra Tortum Çayı'nda rafting yaparak, adrenalin dolu bu heyecanı herkesin mutlaka yaşaması gerektiğini söyledi.



Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Memiş, Uzundere'nin eşsiz bir doğaya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Gezip gördükçe adeta büyüleniyoruz. Müthiş güzergahlar var. Doğayla baş başa olmak isteyenler için maksimum 45 dakikalık mesafede bildiğiniz Karadeniz coğrafyası, Erzurum'a çok uzak değil. Parkurları, yaylalardaki güzellikleri, çam ağaçlarını, müthiş güzel vadileri, buradaki meyveleri gördük, hepsine şahit olduk. Bölgede hem hayvancılığı hem de doğa turizmini geliştirmek için yoğun çaba içerisindeyiz" dedi.



"Vatandaşlarımızın kullanacağı mekanların standardını yükseltmek istiyoruz"



Erzurum'un kış turizminde Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğini kaydeden Vali Memiş, Uzundere ve çevre ilçelerdeki turizm potansiyelini de arttırmak için çalışmalara başladıklarına dikkat çekti.



Bu manada ilk olarak bölgedeki tesislerin sayısını ve mevcut tesislerinde kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını işaret eden Vali Memiş, "Vatandaşlarımızın kullanacağı mekanların standardını yükseltmek istiyoruz ve istiyoruz ki Erzurum'da yaşayan kardeşlerimiz memleketleri ile bu tesis alanlarıyla gurur duysunlar. Hem kendileri, hem misafirleri, hem de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından herkes buraya gelsin. Bölgenin tarihsel geçmişinden dolayı bu bölgeye özellikle Gürcistan'dan çok misafirimiz geliyor. Güzergah büyüleyici ve doğal güzellikleri ziyadesi ile görüyorsunuz" şeklinde konuştu.



"Erzurumlular, seneye bambaşka bir Tortum Şelalesi görecek"



Tortum Şelalesinin muhteşem bir doğal güzellik olduğunu fakat burada önemli eksiklerinin de bulunduğunun altını çizen Vali Memiş, "Sizlerin de bildiği gibi Doğa Koruma Kurulunu orada topladık. Bürokratik işlemleri hızlandırıyoruz, hem özel sektörün hem de devlet olarak bizim orayı güzelleştirmemiz için yapacağımız inşaat çalışmaları için sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı kaldı. Onayı aldıktan sonra bu sezon başlayacağız. Erzurumlular, seneye bambaşka bir Tortum Şelalesi görecek. Sizlerin de desteğiyle bunu taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA