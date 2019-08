- Vali Memiş, tulum eşliğinde köylülerle horon oynadı

- Vali Memiş, tulum eşliğinde köylülerle horon oynadıVali Okay Memiş, "Doğal güzellikleri sermayeye çevirmeliyiz"ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir İlçesi'nde adını yerleşkesinde bulunan tarihi yapılardan alan Sırakonaklar Mahallesinde incelemede bulundu. Burada Tulum ile karşılanan Val imemiş, daha sonra köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı. Mahallenin, doğa ve tarihi güzelliklerini bir arada barındıran muhteşem bir coğrafyada bulunduğu ifade eden Vali Memiş, "İş adamlarımızdan bu güzelliklerin tanıtılmasını ve bunun sermayeye dönüştürülmesini bekliyoruz" dedi.İl genelinde turizm potansiyeli olabilecek alanları; dağ taş demeden yerinde görüp inceleyen Vali Okay Memiş'in son durağı İspir İlçesi oldu. Elmalı Mahallesinde bulunan ve içerisinde barındırdığı sarkıt ve dikitleri ile ünlü Elmalı Mağarası'na giden Vali Memiş, Türkiye'de mağara turizminin yaygınlaştığını söyledi.Gazeteci, vatandaş ve kurum yetkilileri ile birlikte mağaraya doğru patika bir yoldan yürüyüşe geçen Vali Okay Memiş, mağaranın ilk etapta yollarını yapacaklarını söyledi. Bu konuda çalışmalara başlayacaklarının müjdesini veren Vali Okay Memiş, "Elmalı Mağarası'ndan çok daha küçük ölçekli olup da 10 binlerce insanın ziyaret ettiği mağaralar var. Bizim burada öncelikli olarak yapmamız gereken vatandaşımızın buraya güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bunun için yolla birlikte çok güvenlikli bir merdiven yapmamız gerekiyor. Önümüzde haftalarda bu çalışmaları başlatıp en kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu."BU GÜZELLİKLERİ SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"Vali Okay Memiş'in bir sonraki durağı Sırakonaklar Mahallesi oldu. Burada yaklaşık 1,5 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştiren Vali Memiş, ardından mahallede bulunan tarihi yapıları gezdi. Yetkililerden evler ile ilgili bilgi alan Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada mahallenin, Anadolu'nun birçok kültüre ev sahipliği yapan tipik göstergelerinden biri olduğunu, Türk ve Müslüman ailelerle yaşamış diğer kültürlerin de mahallede bulunan eserler sayesinde rahatlıkla görüldüğünü söyledi.Mahalle için özel bir çalışma başlatacaklarını bildiren Vali Memiş, şunları kaydetti: "Erzurum'un kuzey kesiminin çoğunluğu Doğu Karadeniz sınırları içerisinde. Burada da bizi Karadeniz iklimi, Karadeniz Coğrafyası, Karadeniz bitki örtüsü karşıladı. Önümüzdeki günlerde özel bir çalışma yapacağız. Öncelikle köyün ulaşımının standardını yükseltmeliyiz. Burada çok rahatlıkla eko turizmin yapılabileceğini gördük. Muhteşem konaklar var, bu konaklarda pansiyon turizmciliği yapılabilir. Günü birlik gezi için de uygun bir lokasyon. Erzurum'a gelen bütün misafirlerimize kendi mülki hudutlarımız içerisinde hem Doğu Anadolu'nun iklimini, coğrafyasını ve kültürünü hem de Karadeniz Bölgesi'nin coğrafyasını ve kültürünün bütün özelliklerini gösterebiliriz. Burada güzel çalışmalar olmuş. Erzurumlu girişimci kardeşlerimizden bu güzelliklerin tanıtılmasını ve bunun sermaye dönüştürülmesini bekliyoruz. Buralara gelmemizin sebebi hem tanıtım yapmak hem de istihdam sağlamak."İspir'in önemli değerlerinden bir tanesinin de İspir fasulyesi olduğu ifade eden Vali Memiş, "Bu konuda kadınların öncülüğünde kurulan dernekler, kooperatifler ve devlet imkanları ile fasulyenin tanıtımı konusunda bir çalışma başlattık. Çıtayı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Daha fazla ürün elde etmek ve kaliteyi yükselterek bundan daha fazla gelir elde etmek istiyoruz" dedi"YAPILAN TÜNELLER BÖLGENİN CAN DAMARIDIR"Ovit Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi arasındaki mesafenin önemli miktarda kısalacağını da aktaran Vali Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ovit Tüneli İspir için hakikaten bir can damarı oldu. İspir bizim Karadeniz'e açılan kapımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük tüneli bizim ilimizle Rize ili sınırları içerisinde. Devamındaki Kırık ve Dallıkavak Tünellerini de takip ediyoruz. Bu tüneller bir ya da maksimum iki yıla kadar bitmesi halinde Erzurum'un limana ulaşması neredeyse bir buçuk saate inecek. Karadeniz'de yaşayan neredeyse on beş milyon nüfusun Doğu Anadolu'ya ulaşması kolay olacak. Bu coğrafyanın, İspirin geleceği var. Erzurum zaten Türkiye'nin çok önemli illerinden biri. İnşallah yapılan yatırımların meyvelerini önümüzdeki günlerde alacağız."Vali Okay Memiş'e İspir gezisinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Kaymakam Vekili Hamit Genç, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve Prof. Dr. İbrahim Kopar eşlik etti.