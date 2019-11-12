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Vali Memiş ve Başkan Sekmen'den Rektör Levent'e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ziyarette bulundu.

12.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:17Vali Memiş ve Başkan Sekmen'den Rektör Levent'e ziyaret
Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ziyarette bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 116. Yönetim Kurulu Toplantısı için Erzincan'a gelen Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Erzincan ve komşu il Erzurum'da bulunan üniversitelerin dayanışması yönünde fikir alış verişinde bulunuldu.

Rektör Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN

Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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