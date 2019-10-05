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Vali Meral'den İl Emniyet Müdürü Taş'a ziyaretler

Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak Karaman'a atanan Ayhan Taş'ı ziyaret etti.

05.10.2019 11:40Vali Meral'den İl Emniyet Müdürü Taş'a ziyaretler
Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak Karaman'a atanan Ayhan Taş'ı ziyaret etti.

Vali Meral, yeni görevinden dolayı makamında Taş'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Taş'ın Karaman'da başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını ifade eden Meral, Taş'ın nezdinde tüm emniyet mensuplarına çalışmalarında kolaylık diledi.
Taş ise başta Karaman Valisi Fahri Meral olmak üzere Karaman halkının destekleriyle Karaman'ın daha güvenli ve bir şehir olması için çalışacaklarını kaydetti.

Ayhan Taş, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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