Vali Meral'e Ziyaretler

Karaman
Valisi Fahri Meral, Karaman
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Karaman Genç
Girişimciler İcra Kurulu heyetini kabul etti.
Meral, makamında kabul ettiği ziyaretçilerine yaptığı konuşmada, ülkenin genç bir nüfusa sahip olduğunu anımsattı.
Ülkede her alanda bugünkü konumundan daha ileri seviyelere taşımak için sahip olunan genç dinamiğin girişimcilik ruhuna ve heyecanına ihtiyaç duyulduğunu belirten Meral, gençlerin bu hissiyat içerisinde her alanda başarılı olmaları için gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.
İcra Kurulu Başkanı Emre Öztoprak da Vali Meral'e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Karaman Sanayi Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Karaman Genç
Girişimciler Kurulu'nun kurumsal yapısı, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.
Karaman, Genç, Güncel
Kaynak: AA