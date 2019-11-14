Haberler » Güncel » Vali Meral 'Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi - Haber

Vali Meral "Halk Günü"nde vatandaşların sorunlarını dinledi

Karaman Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

14.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:14Vali Meral
Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Meral makamında kabul ettiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek ilgili kurum müdürlerinden vatandaşların taleplerinin incelenmesi ve çözümü için titizlikle çalışılmasını istedi.
Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayrettin Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ertuğrul Barış Selçuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve daire müdürleri katıldı.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Dipsiz Göl'de 15'inci Apollinaris lejyonunun hazinesi aranmış (2)
16:59 Van'da 'İş Sağlığı ve Güvenliği' toplantısı
16:59 Başkaşehir'de sitelerde seminerler başladı
17:04 Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
17:04 Öğrencilerden huzurevine ziyaret
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:06:10