Haberler » Güncel » Vali Meral 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlarla buluştu - Haber

Vali Meral "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla buluştu

Karaman Valisi Fahri Meral, "Aralık Ayı Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

10.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:26Vali Meral
Valisi Fahri Meral, " Ayı Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Meral, valilik binasında vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun ve talepleri değerlendirdi.
İlgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Vali Meral, vatandaşların sorun ve taleplerinin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak çözümü konusunda çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu - Haber
14:40 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber
14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:45:41