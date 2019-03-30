Vali Meral'in Okul Ziyaretleri

Karaman
Valisi Fahri Meral, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
İlk olarak Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Karademir'den okul hakkında bilgi alan Vali Fahri Meral, ardından okul aile birliği yöneticileri, öğretmenlerle bir araya geldi.
Burada mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Meral, her alanda ülke gelişmişliğinin eğitimle doğrudan ilişkisinden bahsederek, bunda en büyük söz sahiplerinin öğretmenler olduğunu kaydetti.
Karaman'ın eğitim olanakları bakımından çok iyi bir durumda olduğunun altını çizen Vali Meral, Karaman'da derslik başına düşen öğrenci sayısı ve fiziki imkanların ülke ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.
Meral sözlerini şöyle sürdürdü
"Hedefimiz yenilenebilir enerjiden, bilişim sektörüne kadar çağın ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceğe yön veren gençliği yetiştirmektir. Kalıplaşmış meslek algısının dışında çağın gerekleriyle ortaya çıkmış sektörlerde öncülük yapabilmek de önemlidir. Tecrübeli öğretmenlerimiz ve yenilikçi ruha sahip öğrencilerimizle bunu başaracağımıza inanıyorum."
Ziyarette Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenler rehberliğinde yaptıkları uluslararası yarışmalarda ödül almış robotları, okul imkanlarıyla yapılan drone ve güneş paneliyle çalışan araç hakkında Vali Meral'e bilgi verildi.
Ayrıca Vali Meral, Okulun Kent Güvenlik Sistemi (KGYS)'ne entegre edilmiş kamera sistemlerini inceledi.
Anadolu Lisesi, Karaman, Güncel
Kaynak: AA