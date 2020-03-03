Vali Meral Ve Başkan Kalaycı itfaiyeyi ziyaret etti

Vali Meral ve Başkan Kalaycı, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan Belediye İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye Müdürü ve görevli personel tarafından karşılanan Vali Meral ve Başkan Kalaycı, İtfaiye Müdürlüğünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da; 2019 yılında 168 yangına ve 28 trafik kazasına müdahale edildiğini belirterek, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 56 personel ve 14 araç ile 7 gün 24 saat Karaman halkının hizmetinde olduğunu söyledi.

İtfaiye binasını gezerek 44 metrelik itfaiye aracının çalışma şeklini inceleyen Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, olası bir yangında ekiplerin ne kadar sürede hazırlanıp yola çıktığını yapılan tatbikatla izledi. Alarm ziline basan Vali Meral, itfaiye personelinin yangın yerine anında nasıl organize olarak harekete geçtiğini yapılan bu tatbikatla yerinde görmüş oldu. Vali Meral ve Başkan Kalaycı,itfaiye personeline çalışmalarında başarılar diledi.