17.07.2019 11:12
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Vali Meral yol yapım çalışmalarını inceledi

Vali Meral yol yapım çalışmalarını inceledi

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Yuvatepe Köyünde süren yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Yuvatepe Köyünde süren yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Meral, genişletme çalışmaları İl Özel İdaresinin öncülüğünde, serme ve sıkıştırma işleri yüklenici firma tarafından yapılan Yuvatepe Köyü yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Meral, incelemelerin ardından köyü ziyaret ederek muhtar Ahmet Güngören'den köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

Meral'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Atabay ve Mustafa Yangöz, Yol ve Ulaşım Müdürü Hüseyin Alpaslan ile İmar Müdürü Mehmet Öztürk eşlik etti.
Kaynak: AA
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