Haberler » Güncel » Vali misafir olduğu çocuğun evinde ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı - Haber

Vali misafir olduğu çocuğun evinde ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisini evine davet eden çocuğu kırmayarak hayalini gerçekleştirdi.

31.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:07Vali misafir olduğu çocuğun evinde ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı
Valisi Abdullah Erin, kendisini evine davet eden çocuğu kırmayarak hayalini gerçekleştirdi.

Küçük çocuğun daveti üzerine gittiği evde Suriyeli iki ailenin 10 çocuğuyla birlikte yaşadığını gören Vali Abdullah Erin, aile ile sohbet etti, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Evde bulunan çocuklarla yakından ilgilenen ve oyuncaklar hediye eden Erin, ailenin gıda, battaniye ve soba ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının temin edilmesi talimatını verdi. Vali Erin'in talimatının Suriyeli muhacirlere yardım ve destekler sağlayan sivil toplum kuruluşlarına iletilmesinin ardından, aileleriyle birlikte evlerinden alınan çocuklar, götürüldükleri giyim mağazasında beğendikleri giysi ve ayakkabıları gönüllerine göre aldılar.

Soba, yakacak, gıda malzemeleri ve ihtiyaçları olan battaniyelerin de teslim edildiği aileler, Vali Erin'e ve kendilerine destek sağlayan hayır kuruluşlarına teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:35:04